10 نصائح تخلصك من النيكوتين أهمها البرتقال

متابعات(صدى):

يُعد النيكوتين من أخطر المواد الموجودة في السجائر، وهو من المواد السامة التي تسبب الإصابة بسرطان الرئة ومشاكل في الجسم قد تؤدى إلى السرطان، كما أنه يؤثر على الصحة العقلية.

لذلك قام الأطباء بتقديم بعض النصائح للتخلص من النيكوتين في الجسم وذلك عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوى على فيتامينات وعناصر مضادة للمواد السامة في الجسم وهى :

البروكلى:

يحتوى البر وكلى على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على حماية الرئتين من المواد السامة بها كما أنها تطرد السموم من الجسم وتعزز صحة الجهاز المناعي وتحميه من الأمراض.

البرتقال :

من الحمضيات التي تعمل على حماية الجسم من الأمراض ومقاومة الفيروسات والجراثيم كما أنه يعمل على طرد السموم من الجسم والحد من التوتر والقلق.

السبانخ :

من أهم مصادر حمض الفوليك والعناصر الغذائية الأخرى التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات ومكافحة الأعراض النفسية والعاطفية الناجمة عن انسحاب النيكوتين.

الزنجبيل:

إذا كنت تريد أن تمتنع عن التدخين فينصح دائما بتناول الزنجبيل، حيث أنه يخفف من أعراض انسحاب النيكوتين في الجسم وتخفيف التوتر والقلق وتنقية الجسم من السموم والفيروسات .

التوت:

يعمل على طرد النيكوتين من مجرى الدم بشكل أسرع لأن النيكوتين يرفع مستويات السكر في الدم، كما أنه يحافظ على صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

الليمون:

يحتوى الليمون على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم حيث إنه يعمل على طرد السموم من الجسم ومحاربة الفيروسات والبكتيريا ويعمل على طرد النيكوتين من الجسم.

الجزر:

يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم ، كما أنه يعمل على تنظيف الجسم والدم من السموم والفيروسات.

الفلفل:

يحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين سى وبى وغيرها من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد على طرد السموم من الجسم والتخلص من النيكوتين.

الرمان:

من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على طرد السموم وتنقية الدم من التلوث والبكتيريا.

وأخيرًا الاهتمام بممارسة الرياضة حيث أنها تساعد على علاج الكثير من الأمراض والتخلص من السموم والفيروسات في الجسم.