” زيدان ” يبلغ عائلته بقرار رحيله عن الريال

نواف السالم(صدى):

أوضحت مصادر، اليوم الأحد، اقتراب رحيل المدرب الفرنسي للريال زين الدين زيدان عن الملكي في نهاية الموسم الجاري.

وقالت المصادر إن ” زيدان ” كشف بالفعل عن رحيلة لعائلته؛ نظرًا لتعرضه لضغوطات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن المدرب الفرنسي سيرحل عن قلعة الملكي في اتجاد منتخب فرنسا؛ لخوض تجربة جديدة عقب نهائيات مونديال روسيا 2018.

وخسر الريال بقيادة زيدان لقب كأس الملك، بالإضافة للابتعاد عن منافسة الدوري حيث يحتل المركز الرابع بفارق كبير عن المتصدر برشلونة.