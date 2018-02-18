عامان من الانتظار.. ديوان المظالم يصدر حكما إداريا لصالح الخريجين المنتسبين

علي القحطاني (صدى):

أصدر ديوان المظالم، اليوم الأحد، حكماً إدارياً للخريجين المنتسبين بعدم نظامية استبعادهم من التعيين على الوظائف التعليمية، وذلك بعد عامين من المطالبات من أجل مساواتهم بالخريجين المنتظمين.

وبموجب الحكم، سيبقى النص العام على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، مطالباً بإلغاء قرارا لمدعي عليها المتضمن استبعاده من الترشيح لوظيفة تعليمية؛ لكونه منتسباً في الجامعة.

كما حددت الوظائف للمستوى الخامس ” المرشح عليها المدّعي ” ، شهادة جامعية تربوية، بنص عام دون تمييز يدخل فيه أصحاب الشهادات الجامعية المنتظمين والمنتسبين.

كما ستكون وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المختصة باستقبال طلبات التوظيف، وكذلك هي التي تستكمل إجراء ما يلزم لديها للمفاضلة بين المتقدمين والترشيح على الوظائف وفق ما تضعه من شروط وآليات يحددها النظام.