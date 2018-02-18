غدا.. أمير الباحة يرعى الملتقى الاستثماري ويدشن مشروعات تنموية بالمخواة

إبراهيم الزهراني(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً، فعاليات الملتقى الاستثماري الثاني الذي تنظمه محافظة المخواة.

وسيدشن سموه عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك على مسرح إدارة التعليم بالمخواة، كما سيفتتح مهرجان الموز والكادي في نسخته السادسة, وذلك بمقر قرية ذي عين الأثرية.

وأوضح محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا, أن الملتقى الذي سيستمر يومين سيشهد عقد عدة جلسات عمل تتضمن العديد من المحاور وورش العمل التي تهدف إلى اطلاع رجال وسيدات الأعمال والاقتصاديين على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، إلى جانب توقيع عدد من المشاريع والمبادرات الاستثمارية, معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته للملتقى وتدشينه للمشاريع التنموية بالمحافظة.

وبين أن سموه سيفتتح مهرجان الموز والكادي بقرية ذي عين الأثرية, الهادف إلى دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الحركة السياحية، مشيراً إلى أن المهرجان الذي سيستمر ثلاثة أيام سيشهد العديد من الفعاليات المصاحبة تتضمن إقامة دورة نسائية ومعارض توعوية إلى جانب عرض أصناف من المأكولات المصنعة من منتوجات الموز ومشتقاته.