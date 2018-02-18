الأهلي يستعيد حسابه بعد الاختراق

طلال الغامدي(صدى):

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، عن استعادته للحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وقال ” الأهلي ” عبر الحساب: ” تم استعادة حساب النادي الأهلي في تويتر بعد اختراق حدث صباح اليوم ونشاط مشبوه وتم على الفور التواصل مع الدعم الفني لموقع تويتر الذي قام بدوره بتعليق نشاط الحساب حتى تتم استعادته وتوثيق بياناته وجار اتخاذ الإجراءات الخاصة في ذلك.

ونشر الحساب، في وقت سابق عقب اختراقه صورة للأمير خالد بن عبد الله، وابنه الأمير فيصل، مصحوبة بهاشتاق ” الرمز خالد “.