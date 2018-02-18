الجبير: قدمنا حزمة من المساعدات لليمن بالتعاون مع الإمارات

نايف السالم(صدى):

أشاد وزير الخارجية الدكتور عادل الجبير، اليوم الأحد، بجهود الحكومة الشرعية في اليمن في دحر مليشيا الحوثي الإيرانية، ونجاحاتها المتتالية في مجالات عدة.

وأوضح ” الجبير ” خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، أن المملكة تبذل كافة جهودها بالتعاون مع المنظمات الإنسانية؛ لتوفير المساعدات للشعب اليمني، حيث تم تقديم حزمة من المساعدات لليمن بالتعاون مع الإمارات.

وعلى جانب آخر أكد وزير الخارجية أنه تم العمل على إطلاق مبادرات جديدة مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر؛ لتطوير المملكة.