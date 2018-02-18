انطلاق المؤتمر الدولي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن الأربعاء القادم

سعيد العجل(صدى):

تنطلق الأربعاء القادم في العاصمة الأردنية عمان أعمال مؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في اليمن.

ويستعرض المؤتمر الذي تنضمه رابطة الاعلام التنموي ويشارك فيه ممثلين عن المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجموعة من ابرز الناشطين اليمنيين، تحت شعار “الحوثية حركة ارهابية”، تقاريراً حقوقية عن وضع حالة حقوق الانسان في اليمن والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها مليشيا الحوثي الارهابية.

وبحسب تصريح للرئيس التنفيذي للرابطة م/ فؤاد المنصوري فإن المؤتمر يهدف إلى تحريك الملف الحقوقي اليمني في المحافل الدولية المعنية تمهيداً لاستصدار مشروع قرار دولي يصنف مليشيا الحوثي حركة إرهابية، مهددة للسلم والأمن المحليين والدوليين.

ويأتي انعقاد المؤتمر الذي يقام من 21 الى 23 فبراير الجاري، في ظل تصاعد وتيرة العنف والجرائم الجسيمة والانتهاكات المتتالية التي تمارسها المليشيا بحق اليمنيين، وفي ظل تخاذل المجتمع الدولي حيال هذه القضايا الحقوقية التي لا تحتمل التأجيل لأرتباطها الوثيق بأرواح الناس وممتلكاتهم ومصادر معيشتهم.

ومن المقرر ان يستضيف المؤتمر مجموعة من ابرز المهتمين بالشأن الانساني والقوانين الدولية وممثلين عن المنظمات الدولية والامم المتحدة في خطوة تسعى من خلالها الرابطة الى كشف حقيقة مليشيا الحوثي الاجرامية التي تمارس ارهاباً مستمراً بحق المدنيين في اليمن.