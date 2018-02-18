شركة للإلكترونيات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة للإلكترونيات والحاسب الآلي عن توفر عددًا من الوظائف الشاغرة للجنسين في كل من العاصمة الرياض ومدينة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي: وظائف إدارة مبيعات، ووظائف تسويق، لافتة إلى أن الوظائف للسعوديين فقط، والمؤهل المطلوب: شهادة جامعية، وأن يتراوح عمر المتقدمين ما بين 18 و35 سنة.

وتابعت الشركة أنها تشترط أن يكون المتقدم حسن السلوك والمظهر، بالإضافة إلى إتقان اللغة الانجليزية، وإتقان العمل على الحاب الآلي، وأن يكون المتقدم متفرغًا للعمل غير موظف عند التقديم.

وأشارت الشركة إلى أنها توفر راتب يفوق 6000 ريال، وإجازة سنوية مدفوعة 21 يومًا، كما أن هناك يومين راحة أسبوعية يتم تحديدها من قبل الشركة، وتوفر الشركة علاوة سنوية ومكافات شهرية، مؤكدة أنه يستفيد الموظف من تأمينات اجتماعية بالإضافة لتأمين طبي.

ودعت الشركة الراغبين في العمل معها إلى إرسال السيرة الذاتية مع ذكر الكود الآتي بالعنوان:هنا