أسوأ 5 أطعمة تؤثر على صحة مخك

متابعات(صدى):

يهتم الأشخاص بإتباع الأنظمة الصحية المختلفة للحصول على وزن مثالي، ولكن لا يهتمون بالأطعمة المفيدة لأعضاء الجسم المختلفة كالقلب والمخ والكبد، حيث يُعد المخ من أهم أجهزة الجسم والمتحكم في كافة أعضائه، لذلك يجب الاهتمام بتناول أطعمة تحافظ على صحتك بصفة عامة، وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن هناك أطعمة ضارة على صحة المخ.

وقد حذر الأطباء من عدة أطعمة خطيرة على سلامة المخ أهمها:

المشروبات السكرية

يسبب الإفراط في تناول المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية و الطاقة، العصائر، زيادة خطر الإصابة بالزهايمر، وقد أظهرت الدراسات الطبية أن تناول السكريات يؤدى لمقاومة الأنسولين في الدماغ مما يسبب انخفاض وظائف الذاكرة والتعلم وتشكيل الخلايا العصبية في الدماغ.

الكربوهيدرات

تناول الدقيق الأبيض، الحبوب المعالجة ترفع معدلات الأنسولين في الدم، وتضعف وظائف الدماغ وتسبب مرض الزهايمر.

الدهون المتحولة

هي نوع من الدهون الغير مشبعة وتوجد في الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والزيوت النباتية المهدرجة، وقد أثبت العلماء أن زيادة استهلاك هذه الدهون يسبب زيادة خطر الإصابة بالزهايمر وتراجع الذاكرة والتدهور المعرفي الإدراكي.

الأسبرتام

وهو مادة تستخدم فى المحليات الصناعية وبعض أنواع ” سكر الدايت ” ، وقد أكدت دراسات على تأثيره السلبي على الدماغ .

الأسماك الغنية بالزئبقي

وتشمل سمك القرش، سمك أبو سيف، وذلك لاحتوائها على الزئبقي السام، الذي يسبب اضطراب الجهاز العصبي وتلف الدماغ.