” الاتصالات ” تجدد دعوتها بطلب مرئيات العموم حول ترخيص إنترنت الأشياء

عادل الحربي(صدى):

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، دعوتها بطلب مرئيات العموم حول إصدار ترخيص إنترنت الأشياء وتعديلات لترخيص المشغل الإفتراضي.

وكانت الهيئة قد طرحت وثيقة طلب مرئيات العموم حول إصدار تراخيص جديدة لإنترنت الأشياء الافتراضية (IoT-VNO)، وحول تعديلات مقترحة على تنظيمات المشغلين الافتراضيين الحاليين (MVNO) لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة.

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي لتلبية الطلب المتنامي على خدمات إنترنت الأشياء، وتحفيز الانتقال إلى شبكات وخدمات رقمية في كافة المجالات، وكذلك لسد الاحتياج المتنامي من القطاعات الحكومية في رقمنة خدماتها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

و تهدف الوثيقة إلى تعزيز المنافسة بسوق الاتصالات، وتوفير تنوع بالخدمات، مضيفةً أن هذه الإجراءات التطويرية لا تعني طرح ترخيص جديد للمشغل الافتراضي (MVNO).

ودعت الهيئة جميع المختصين والمهتمين الاطلاع على المرئيات من خلال موقعها الإلكتروني الإلكتروني (هنا) وتقديم الإجابات والملاحظات بالتفصيل مع ضرورة تقديم البيانات والتحليلات ودراسات المقارنة ذات العلاقة التي تدعم المرئيات والملاحظات عبر البريد الإلكتروني: [email protected] في موعد أقصاه 12/07/1439هـ،‏ الموافق 29/03 /2018م.