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إيما واتسون تتبرع بمليون جنيه إسترليني لمواجهة التحرش الجنسي

إيما واتسون تتبرع بمليون جنيه إسترليني لمواجهة التحرش الجنسي
نورة الشهري(صدى):

تبرعت الممثلة الشابة إيما واتسون بمليون جنيه استرليني لحملة جديدة هادفة لمساعدة اللذين تعرضوا للتحرش الجنسي.

وهذه الخطوة تأتي دعما لحملة من جانب هوليوود أطلق عليها اسم ” مي تو ” والتي أعقبت الكشف عن حالات تحرش جنسي كثيرة في السينما الأمريكية.

وتتزامن خطوة الممثلة مع توقيع رسالة مفتوحة من قبل 200 ممثلة بريطانية وأيرلندية تدعو إلى وضع حد للتحرش الجنسي في مهنة الأفلام والترفيه.

كما أكدت النساء اللواتي سيحضرن حفل توزيع جوائز ” بافتا ” البريطاني إنهن سيرتدين اللون الأسود على السجاد الأحمر.


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