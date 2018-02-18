عناد ” فالفيردي ” يضع البرسا في خطر

نواف السالم(صدى):

يبدو أن المدير الفني لنادي برشلونة إرنستو فالفيردي بات لا يدرك المخاطر التي يضع لاعبيه بها.

وكشفت مصادر، اليوم الأحد، أن فالفيردي أرهق لاعبيه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما يزيد من احتمالية إضاعة بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال الإعلامي الإسباني موسيس لورينس تعليقًا على اختيارات فالفيردي: ” تأكدوا من حديثي ، البارسا مُرهق جداً وسيعاني في لندن وقد يخرج من البطولة بسبب عدم تقبل فالفيردي للمخاطره بالدوري او حتى صنع التوازن بين البطولتين “.

وعلى جانب أخر تلقى فالفيردي العديد من الانتقادات حول إشراكه للاعبيه في المباريات رغم الإصابة والضغط عليهم مثلما فعل أمس أمام إيبار، حيث دفع باللاعب جيرارد بيكيه رغم إصابته في ظل أجواء غير مناسبة.