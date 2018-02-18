زوجة اكتشفت خيانة زوجها على هاتفه والمحكمة تنصفها

بغداد(صدى):

قضت محكمة الأحوال الشخصية بالعراق ، بطلاق سيدة من زوجها لتسببه في إحداث ضرر معنوي لها واصابته لمشاعرها بعد ان اكتشفت مراسلات وصورا غرامية في هاتفه.

وقالت المحكمة في بيان لها نشرته وسائل إعلام عراقية ، إن إحدى المحاكم استقبلت دعوى تفريق من امرأة سبب لها زوجها ضرراً معنويا لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بعد اكتشافها بوجود علاقات له مع نساء أخريات، بدليل الرسائل والصور الموجودة في هاتفه.

وأضاف المحكمة في البيان ، أنها وبعد أن أتمت إجراءات التحقيق بشأن سلامة هذه الرسائل والصور وصحتها وأقوال الزوج الذي أكد عائدية الهاتف له وصحة محتوياته، أصدرت قرارا لمصلحة الزوجة بالتفريق، لأنها وجدت الضرر الموجب للتفريق قد تحقق وأن الزوج قد أضر بقرينته ضرراً جسيما لا يمكن معه دوام العشرة.