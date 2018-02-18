بالفيديو.. شروخ وتشققات بجسر في الجوف

علي العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لظهور تشققات وشروخ في جسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الفياض بالجوف.

وقال فرع وزارة النقل بمنطقة الجوف، أنه تم الكشف على الموقع من قِبل فرق الصيانة، واتضح أن الشرخ الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول هو عبارة عن فاصل تمدد طبيعي نتيجة فتح حركة المرور المؤقتة على التقاطع، بهدف التيسير على سالكي الطريق.

وأكد فرع وزارة النقل، أنه نتيجة للحركة المستمرة حصل تمدد وتشقق في طبقة الأسفلت العلوية في مكان الفواصل، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست إنشائية بجسم التقاطع الخرساني وغير مؤثرة على سلامة الحركة.