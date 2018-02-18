بالصور.. سلسلة تحديثات جديدة لـ Q30 وQX30 من انفنيتي

علي القحطاني (صدى):

أعلنت شركة انفنيتي عن سلسلة من التحديثات لموديلي Q30 وQX30 في أوروبا وتقديمهما كموديلي 2018, والتغيير الأهم سيكون في أسماء فئات كلتا السيارتين فالنسخة القياسية من Q30 عرفت في السابق باسم SE ولكنها ستعرف في موديل 2018 باسم Pure وستأتي بنظام منع التصادم الأمامي ومصابيح أمامية أوتوماتيكية ومصابيح نهارية LED وبلوتووث وعجلة قيادة جلدية متعددة المهام.

كما أن نسخ Luxe وSport ستتوفر باسماء Luxe Tech وSport Tech ويركز الطراز الأول على الراحة والثاني على الديناميكية . وكلاهما يتميز بشاشة محيطية ورصد للأشياء المتحركة و12 حساس للركن. أما QX30 الجديدة فستباع في نسخ Luxe و Luxe Tech فقد مع عجلات الومنيوم 19 بوصة مع تحديثات أخرى بسيطة . وستبدأ الأسعار في بريطانيا من 28.597دولار لنسخة Q30 بمحرك 1.6 لتر في نسخة Sport وبدأت بالفعل الحجوزات على كلتا السيارتين وسترسل للمشترين في مارس.