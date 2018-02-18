بالفيديو.. زوجة ” ترامب ” تحرجه وترفض الإمساك بيده

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي، فيديو يرصد لحظة تجاهل، السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، زوجها الرئيس دونالد ترامب ،أثناء نزولهما من الطائرة في فلوريدا، خلال زيارة لهما لضحايا، حادث إطلاق النار الذي أدى إلى مصرع 17 شخصًا وإصابة آخرين.

وظهر في الفيديو، ” ترامب ” ، وهو يحاول إمساك يدّ زوجته ” ميلانيا ” ، إلّا أن هذه الأخيرة، لم تكترث له ونزلت عن الطائرة غير مبالية.

يُذكر أن مثل هذه الحادثة حصلت سابقاً مرات عديدة، وأثارت ضجة كبيرة في الإعلام.