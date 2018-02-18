سقوط الطائرة الإيرانية قد يكون متعمد.. والسبب: وجود معارض

طهران(صدى):

فجَّر سياسيون إيرانيون، مفاجأة عن الطائرة الإيرانية المنكوبة، مشيرين إلى أن الأمر قد يكون متعمد من قبل السلطات الإيرانية لتصفية رئيس النادي الثقافي الوطني عبدالرضا كُردي، الذي حمل لافتة ” أنا ثوري ” ، منذ أيام.

وأشار السياسيون، إلى أن عبدالرضا كردي لديه شهادة الدكتوراه في علم النفس من جامعة كورلينز الأمريكية وعضو في عشرات المراكز العلمية والتربوية في إيران وماليزيا وأمريكا، وقد كان على متن الطائرة.

ويذكر أن شركة الطيران الإيرانية ” آسمان ” كانت قد اعلنت عن حصيلة قتلى الطائرة وهم 66 شخصاً، إلا أنها تراجعت بعد ذلك وصرَّحت بانه لم يتم العثور عليها حتى الآن؛ نظراً لظروف المنطقة التي وقعت فيها.