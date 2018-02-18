بالصور.. ينبع ترفع الأنقاض بعدد من الأحياء

نايف السالم(صدى):

شنت إدارة النظافة، في فرع الشؤون البلدية بمحافظة ينبع، اليوم الأحد، حملة نظافة لإزالة الأنقاض والمخلفات بعدد من الأحياء في المحافظة، وذلك لتجميل المدينة وإظهار جمالها.

وأوضح الحساب الرسمي للبلدية على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن حملة رفع الأنقاض التي قامت بها إدارة النظافة، كانت في أحياء: الصريف، والزهور، والعمودي.

وجدير بالذكر، إنه قامت الإدارة أمس السبت، بطمس الكتابة على المجسمات الجمالية والجدران والطرقات العامة، قائلةً أن هذا النوع من الكتابة يؤذي جمال المدينة.