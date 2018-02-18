مؤتمر سنوي يناقش آخر المستجدات في أمراض الغدد الصم والسكري

سعيد العجل(صدى):

ينطلق المؤتمر السنوي الخامس للجمعية السعودية للغدد الصم والاستقلاب الثلاثاء القادم في مدينة الرياض للفترة من 1439/6/4 الى 1439/6/6 في فندق كراون بلازا.

وأوضح الدكتور عيسى الظفيري رئيس الجمعيه السعودية للغدد الصم والاستقلاب ورئيس المؤتمر: أن الموتمر سيناقش الكثير من المواضيع التي تخص مرض السكر بنوعيه الاول والثاني ومختلف امراض الغدد الصم كامراض الغده الدرقيه والنخاميه والغده فوق الكلويه وهشاشة العظام، كما سيتم طرح الكثير من المستجدات عن التطورات الحديثه في مجال تشخيص وعلاج الامراض المختلفه للغدد والسكري.

وأكد الدكتور عيسى انه سبق هذا المؤتمر عمل ثلاث ورش عمل الاولى عن اشعة الرقبه واخذ العيّنه بالابره الدقيقه، والثانيه عن مضخة الانسولين والثالثه عن قياس كثافة العظام ومرض هشاشة العظام .

وتستضيف جمعية الغدد الصم والاستقلاب في هذا المؤتمر اكثر من اكثر من 44 متحدث منهم 13 متحدث عالمي من امريكا واوربا واستراليا بالاضافة الى دول العربية والخليجية واطباء من المملكة العربية السعودية.

يحقق هذا المؤتمر سنويا حضورا مميزا ويتوقع ان يحضر هذا المؤتمر العالمي وورش العمل التي تسبقه المختصين في الغدد الصم والسكري وامراض الباطنه واخصائي طب العائله والمثقفين الصحيين وسوف يعقد على هامش هذا المؤتمر الاجتماع السنوي الجمعية العموميه للجمعيه السعوديه للغدد الصم والاستقلاب.

ويهدف المؤتمر إلى رفع المستوى العلمي للمشاركين في هذا المجال وبما يتوافق مع أحدث المستجدات العلمية العالمية وتحقيق الأهداف التنموية في ظل المتغيرات العالمية ولجعلها الاستثمار الأمثل لتحقيق أفضل عائد للصحة والتنمية على المدى الطويل.

