” بلومبرج ” : قائمة أغنى أغنياء العالم تخلو من ” العرب “

واشنطن(صدى):

أعلن موقع ” بلومبرج ” الأمريكي، عن أسماء أغنى عشر شخصيات في العالم، لعام 2018م، وذلك ضمن قائمة نشرها، رصدت أغنى50 شخصًا في العالم، وذلك بناءًا على ألا يقل صافي الأصول عن 19,8 مليار دولار.

وأشار ” بلومبرج ” ، إلى زيادة ثروات أغنى سكان العالم، وذلك بمقدار تريليون دولار أمريكي لعام 2017م، أي بأربعة أضعاف من ربح 2016م، وبزيادة وصلت الى 23%، فيما خلت القائمة من تواجد أية شخصيات عربية.

وجاءت أسماء أغنى 10 أشخاص في العالم، بالترتيب، على النحو التالي:

1- جيف بيزوس، مؤسس شركة ” Amazon.com ” ، بقيمة صافية وصلت الى 121 مليار دولار أمريكي، والذي احتل صدارة القائمة.

2- بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، جاء في المركز الثاني، بقيمة صافية وصلت الى 91,1مليار دولار.

3- وارن بافت، صاحب شركة ” Berkshire Hathaway” ، في المركز الثالث، بثروة وصلت إلى 86,1 مليار دولار.

4- مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع ” Facebook” ، في المركز الرابع، بثروة صافية وصلت الى 74 مليار دولار.

5- أمانسيو أورتيغا، صاحب شركة ” Inditex ” للأزياء، في المرتبة الخامسة، بثروة وصلت إلى 71,3 مليار دولار.

6- كارلوس سليم، صاحب أكبر مشغل لشبكة الهواتف المحمولة، في أمريكا الجنوبية ” America Movil ” ، بثروة وصلت إلى 66,2 مليار دولار أمريكي.

7- برنار أرنو، رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة “LVMH LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ” ، في المركز السابع، بثروة صافية وصلت إلى 64,7 مليار دولار.

8- لاري إليسون، صاحب شركة ” Oracle Corp” ، ثاني أكبر شركة متخصصة في صناعة البرمجيات بعد شركة مايكوسوفت، في المرتبة الثامنة، بصافي أرباح وصل إلى 55,1 مليار دولار.

9- لاري بايج، الرئيس التنفيذي لشركة ” ألفابت ” ، والتي تملك شركة ” جوجل ” ، في المركز التاسع، بصافي أرباح وصل إلى 53,2 مليار دولار.

10- سيرجي برين، رئيس شركة ” ألفابت ” ، في المركز العاشر، بصافي أرباح وصل إلى 51,9 مليار دولار.