سلطة الكينوا علاج فعال لمرض الزهايمر

متابعات(صدى):

يعانى الكثير من الأشخاص من مرض الزهايمر في السنوات المتأخرة من العمر، مما يجعلهم غير قادرين على تذكر الأحداث والأسماء وكذلك الأشخاص وهذا بسبب وجود مشاكل في الدورة الدموية وتراكم المواد السامة في المخ.

لذلك نصح الأطباء مرضى الزهايمر بوصفة طبيعية من الكينوا تساعدهم على التذكر وتعزز قدرة المخ، وتشمل:

المكونات :

1 كوب من الكينوا

2 كوب ماء

1/4 كوب زيت الزيتون البكر الممتاز

2 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الأحمر

1/2 كوب طماطم

½ كوب من الفاصوليا السوداء

5 ثمرات بصل اخضر

1/4 كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة

طريقة التحضير:

يتم وضع الكينوا والماء ليغلى في وعاء، ويتم خفض الحرارة إلى متوسطة لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

يوضع زيت الزيتون وعصير الليمون والكمون والملح والفلفل الأحمر معًا في وعاء، ويتم الجمع بين الكينوا والطماطم والفاصوليا السوداء والبصل الأخضر معا، وبالهناء والشفاء.