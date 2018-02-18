بالصور.. ” بلدي شري ” يقف على الأرض المقترحة لتوسعة سوق الماشية بالبلدية

سالم المطيري(صدى):

أعلن المجلس البلدي ببلدية شري، وقوف رئيس وأعضاء المجلس، يوم الخميس الماضي، على الأرض المقترحة؛ لتوسعة سوق الماشية وجعله يستوعب أكبر عدد ممكن من السيارات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس مرضي بن فرحان الوهيبي أن السوق السابق لا يستوعب كثافة سيارات البائعين، لافتًا إلى أن سوق الماشية بمركز شري يعتبر من الأسواق الهامة بمنطقه القصيم وأحد روافدها الاقتصادية وذات كثافة عاليه من البائعين.

وكان رئيس البلدية المهندس محمد الشتيلي طرح موقع لأرض حكومية لتوسعة السوق لما تتطلبه المصلحة العامة، وتم الاتفاق بالإجماع على اعتمادها وتخصيصها.