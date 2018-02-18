الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي ومراجعي مستشفى عسير المركزي

سعيد العجل(صدى):

في إطار مجهوداتها لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، بدأت الإدارة العامة الأحوال المدنية في منطقة عسير في استقبال طلبات منسوبي ومراجعي مستشفى عسير المركزي وتقديم الخدمة لهم عن طريق الوحدة المتنقلة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق:٢/٦/١٤٣٩ﮪ ولمدة يومين.

وأوضح سعادة مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة عسير الأستاذ قاسم بن سعيد القرني أن أحد أهم أهداف العمل في القطاع هو تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر مناطق المملكة وخدمة الجهات الحكومية ومراجعيها.

وتابع ” نحرص على تواجد الوحدات المتنقلة أيضاً في مختلف المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، وذلك حسب توجيهات سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، والذي وجّه بضرورة تفعيل وتكثيف زياراتها لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم ” .

