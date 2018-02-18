تدشين بطولة الأبطال لكرة الطائرة على كأس الملك سلمان

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم الأحد، عن إطلاق بطولة الأبطال لكرة الطائرة على كأس الملك سلمان، بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية ذات التاريخ الكبير في هذه اللعبة، كما اختار محافظة جدة لاستضافة البطولة.

وكلف ” آل الشيخ ” إحسان الجشي، و عبدالله العدوان بالإشراف على البطولة، و ستجرى الترتيبات والتجهيزات لإكمال كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا الحدث العالمي الكبير، وذلك بالتنسيق مع اتحاد كرة الطائرة.