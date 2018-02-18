3 فوائد للبيض تجعلك رشيقة وتساعدك في إنقاص الوزن

متابعات(صدى):

يعتقد الكثير من الأشخاص أن البيض يرفع مستوى الكولسترول في الدم، مما يؤدى إلى زيادة الوزن، ولكن أثبتت الدراسات أن هذه الاعتقادات خاطئة، حيث تم عمل اختبار على مئة شخص مقسمين إلى مجموعتين وتم تعريضهم لاختبار بسيط وهو إعطاء مجموعة من الأشخاص بيضة واحدة في الأسبوع ، وأعطيت المجموعة الأخرى أكثر من بيضة في اليوم الواحد ، وبعد مرور شهر لوحظ أن استهلاك البيض لم يؤثر على مستوى الكولسترول في الدم ، وكانت كلا المجموعتين في نفس المستوى.

بالإضافة إلى أن البيض يساعد على إنقاص الوزن لعدة أسباب وهى :

1:يعتبر البيض من الأطعمة المنخفضة في السعرات الحرارية والدهون وبذلك يحارب السمنة.

2:يزيد من الشعور بالشبع فينصح دائما بتناوله في وجبه الفطور لمن يتبعون نظام غذائي للتخسيس.

3: يحتوى على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تقوية الجسم والعضلات أثناء فترة الرجيم.