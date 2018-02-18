5 نصائح تعيد نشاطك وتمنع الاكتئاب

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن بعض السلوكيات الغذائية والحياتية تؤثر على صحة المخ بطريقة أو بأخرى، كما أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون من الأشياء التي تضر أجسامنا خاصة المخ على المدى البعيد، وأيضا عدم الحركة، بالإضافة إلى عدم القسط الكافي من النوم.

لذلك ينصح الأطباء بالقيام بهذه النصائح لتنشيط المخ، ومنها:

1- تناول الأسماك والمكسرات، مفيد لصحة المخ لاحتوائهما على الأوميجا 3 التي تحفز نشاط المخ.

2- الماء له دور فعال ولذا عليك تناول 3 لترات مياه يوميا.

3- النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا، يعطى المخ نشاطا وحيوية.

4- الاهتمام بأكل الخضروات والفواكه.

5- ممارسة الرياضة يوميا لمدة نصف ساعة.

كما أكد الأطباء ضرورة إتباع هذه النصائح وفى حالة عدم الشعور بالتحسن يجب الذهاب للطبيب والكشف لمعرفة السبب.