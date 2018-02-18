وفاة طفلة متجمدة

موسكو(صدى):

فتحت السلطات الروسية تحقيقات موسعة في الحادثة المأساوية التي وقعت لطفلة في الثالثة من عمرها تًدعى ” زاخرا رزاييفا ” ، حيث توفيت متجمدة من البرد بعدما نسي المدرسون أن يعيدوها إلى قاعة الحضانة، إثر انقضاء فترة الاستراحة واللعب في الخارج.

وأعلنت وسائل إعلام روسية ، ان الطفلة زاخرا وجدت جثة هامدة وراء كومة ثلج، في ساحة لعب تابعة للمدرسة في موسكو حيث هبطت الحرارة إلى خمس درجات تحت الصفر.

ولم يتذكر القائمون على حضانة الأطفال أنهم نسوا الطفلة إلا بعد مضي ساعتين كاملتين، لكنها كانت قد فارقت الحياة جراء الطقس السيئ، حين تذكروا غيابها.