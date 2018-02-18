ثقب ماء الجنين وكيفية تعامل الحامل معه

أماني الغامدي(صدى):

يُعتبر ثقب ماء الجنين أو كما يسمونه ” الماء الأمينوسى ” أمر مخيف لكل الحوامل مهما كان شهر الحمل، خوفا من فقدان ولكن لا تعرف الحوامل متى يُعد ذلك بمثابة موت مؤكد للجنين ومتى نتدخل لتسهيل ولادته حماية له من هذه المشكلة الصحية التي تهدد الحمل.

حيث إنه عند حدوث ثقب في الماء الأمنيوسى يختلف التأثير حسب عمر الجنين، وقام الأطباء بتقسيم الفترات كالآتي:

– في الشهور الأولى يؤدى إلى الإجهاض.

– في الشهر الخامس صعب يكمل الحمل، لأن رئة الجنين لا تتكون بدون الماء فحتى إذا وصل للشهر التاسع، لم يتمكن من التنفس ويموت.

– إذا كان اقترب من التاسع، فيجب توليدها بدلا ما دخول ميكروب.

– وإذا كان قبل 34 أسبوعا تتناول مضاد حيوي لتحسين الرئة وتكون تحت المتابعة هي والجنين.

مع العلم أن خطورته تتمثل في حدوثه مبكرًا ولكنها أيضا توجد في الشهور الأخيرة وتزداد عند التعرض لعدوى ما، ويمكن اكتشاف ذلك من خلال:

– ارتفاع حرارة الجسم.

– زيادة كرات الدم البيضاء عن الطبيعي.

– زيادة معدل تحليل CRB، لأنها تدل على الالتهابات وانتقال العدوى ويكون القرار الصائب هو الإسراع بالولادة دون انتظار.