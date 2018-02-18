استشهاد جندي إماراتي تابع لقوات التحالف العربي باليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن استشهاد الرقيب علي خليفة هاشل المسماري أحد أبطالها بقواتها المشاركة في عملية ” إعادة الأمل ” ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة لدعم الشرعية في اليمن.

كما قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد، مؤكدين أن قوات التحالف ماضية في دعمها للشعب اليمني والقيام بدورها.

وجدير بالذكر أن عملية ” إعادة الأمل ” هي عملية عسكرية من عمليات قوات التحالف العربي ضد مليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، والتي أُعلن عنها في 21 أبريل 2015.