الضحك والتعبير عن المشاعر أسهل الطرق لتقوية الجهاز المناعي

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن الحالة النفسية للإنسان يمكن أن تؤثر على صحته العضوية، ومن ضمن هذه الحالات الشعور بالسعادة، والتي وجد أن لها تأثيرًا إيجابيًا على المناعة الطبيعية للإنسان.

حيث أن الدماغ وأجزاء من الجهاز العصبي تربط مباشرة بعدد من أجزاء الجهاز المناعي مثل الغدة الزعترية ونخاع العظم، بالإضافة إلى أن خلايا مناعية كثيرة تحمل مستقبلات عصبية neurotransmitters، مما فتح المجال للتفكير في وجود تنسيق متبادل بين الجهاز العصبي والجهاز المناعي.

لذلك نصح الأطباء ب 5 نصائح بسيطة يمكن بها تعزيز سعادتك، وبالتالي تنشيط المناعة الخاصة بك وتقليل احتمال تعرضك للأمراض المعدية، والتمتع بصحة أفضل وهي:

1. اللجوء إلى وقفات بسيطة في وتيرة الحياة السريعة : كتوقف بسيط للتأمل والتنفس العميق، أو الاسترخاء والهروب من ضغوط الحياة لاستعادة صفاء الذهن والهدوءز

2. الضحك، أو مجرد الابتسامة بصورة أكثر من التي تقوم بها حاليًا.

3. قضاء أوقات أكثر في أشياء محببة إليك تجلب لك مزيدا من السعادة، مثل التجمع مع الأصدقاء المقربين إليك، الخروج في المتنزهات، ممارسة هواية مفضلة، أو قضاء بعض الوقت في اللعب مع الأطفال.

4. التعبير عن مشاعر الشكر والامتنان، فيمكن مثلا كتابة قائمة بصفة دورية وتدوين أشياء أو أسماء أشخاص أنت ممتن لهم.

5. النظرة الإيجابية إلى ما حولك، ومحاربة أي طاقة سلبية سواء في الحديث الذاتي لنفسك أو من المحيطين بك، وكذلك إعادة تقييم ما لديك من أفكار وآراء في ضوء إيجابي.