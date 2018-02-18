” خربين ” يكشف عن موعد عودته للملاعب

ماجد محمد(صدى):

أشار المهاجم السوري لنادي الهلال عمر خربين، إلى احتمالية ظهوره في مباراة الفيصلي، في 2 مارس القادم.

وأوضح أنه بأقصى تقدير سيتواجد في لقاء الاتفاق المقرر إقامته 9 مارس القادم، موضحًا أن برنامج تأهيله من الإصابة يسير بوتيرة جيدة جدًا.

ويغيب ” خربين ” عن صفوف الهلال منذ الجولة الـ17 من دوري المحترفين؛ إثر تعرضه للإصابة أمام الاتحاد، في الكاحل.