5 إرشادات للاستخدام الآمن للغاز

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، عن مجموعة من الإرشادات والنصائح للاستخدام الآمن للغاز في المنازل والمحال؛ حفاظًا على صحة المستهلكين وسلامتهم.

وأوضحت المديرية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الإرشادات تتمثل في اختيار المكان المناسب والأمن للأسطوانة، وإغلاق مصدر الغاز عند مغادرة المطبخ، والتأكد من التمديدات وسلامتها.

وأضافت أنه يجب الفحص الدوري للمواقد والأفران للتأكد من صحة توصيل الغاز، مطالبه المستهلكين بتركيب جهاز كاشف لتسرب الغاز.