رجل يقتل مسنة بعد اغتصابها

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم رجل مغربي مجهول الهوية ، على قتل إمرأة تبلغ الستين من عمرها ، عقب اغتصابها بطريقة وحشية .

حيث تلقت الشرطة المغربية بلاغ من أحد المواطنين يفيدبتعرض سيدة لجريمة بشعة داخل منزلها في ضواحي إقليم النواصر بمدينة الدار البيضاء .

على الفور انتقلت قوات الشرطة وبمعاينة الجثة تبني أنها لامرأة ستينية، تعرضت لاغتصاب وحشي قبل قتلها.

وبالوصول إلى عائلتها ، أكدت ابنتها أنها أٌصيبت هي الأخرى بجروح بليغة اثناء محاولتها مقاومة الذئب البشري الذي اقتحم المنزل واغتصب أنها وقتلها ، مقشيره إلى أنه عقب هروبه توجهت لأحد الاهالي لمساعدتها والذي بدوره أبلغ الشرطة .