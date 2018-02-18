روسيا تعد بمزيد من التعاون الاستثماري مع المملكة

علي القحطاني (صدى):

أكد كيريل ديميتريف، رئيس صندوق الاستثمارات الروسي، أن روسيا تسعى إلى مزيد من التعاون الاستثماري مع المملكة، وذلك بعد أن أخذت المزيد من الإجراءات التي تتعلق بشكل رئيسي باكتتاب شركة أرامكو خلال العام الجاري.

وقال ديميتريف، في مؤتمر الأمن الذي استضافته مدينة ميونخ الألمانية أن: ” لدينا الآن صفقة كبيرة وإيجابية دفعت الطاقة نحو الاستقرار، وهي جيدة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين وجيدة لاقتصاداتنا، لقد قُمنا بعدد من الاستثمارات معًا، ونحن نسعى لتحسين العلاقات السياسية بهذا التعاون الدبلوماسي الاقتصادي. ”

وجدير بالذكر، إنه تعهد الصندوق الروسي للاستثمار المباشر بإنشاء مجموعة كبيرة من الاستثمارات للحصول على الاكتتاب العام الأولي الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار أميركي من قبل شركة أرامكو العملاقة للنفط، وهو ما يمكن وصفه بأول محاولة فعلية من جانب موسكو قبل الطرح العام الأولي، والذي من المتوقع إقامته خلال النصف الثاني من العام الجاري.