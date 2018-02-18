بوفون وديبالا خارج قائمة يوفنتوس لمواجهة تورينو

ماجد محمد(صدى):

تشهد قائمة النادي الإيطالي يوفنتوس، في مواجهة تورينو، اليوم الاحد، في إطار الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي غياب حارس المرمى جيانلويجى بوفون.

ويحل الحارس فويتشيك تشيزنى بديلًا لبوفون، حيث تم استبعاد بوفون؛ خوفًا من إصابته قبل مباراة توتنهام الإنجليزى فى لقاء العودة بذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا والمقرر إقامتها 6 مارس.

وتضمنت قائمة اليوفنتوس لمباراة اليوم كل من: دى تشيليو، روجانى، كيللينى، أسامواه؛ خضيرة، بيانيتش، ستورارو، دوجلاس كوستا، هيجواين، أليكس ساندرو.

كما وضع ماسميليانو أليجرى المدير الفنى لنادى يوفنتوس الأرجنتينى باولو ديبالا على مقاعد البدلاء حيث فضل عدم البدء به أساسياً فور عودته من الإصابة مباشرة.