أسرة زينب الأنصاري: يجب تنفيذ حكم القتل علنا
دعت أسرة الطفلة الباكستانية زينب الأنصاري، إلى القصاص من مغتصب طفلتها وقاتلها برجمه بالحجارة حتى الموت علناً، لإنقاذ الفتيات الأخريات من هذا المصير.
جاء ذلك خلال تصريحات لوالد الطفلة محمد أمين، لدى وصوله إلى المحكمة أمس السبت، للنطق بالحكم على القاتل.
من جانبها، صرخت أم الطفلة، قبل نطق الحكم مباشرة بأنه يجب أن يكون القاتل عبرة للآخرين، وان يقذف بالحجارة حتى الموت علناً.
وقضت المحكمة بإعدام القاتل، حيث شكر الأب القضاء والمحققين والحكومة على العدالة السريعة، مطالباً بتنفيذ الحكم أمام الرأي العام.
و قرر الإدعاء العام في ولاية البنجاب رفع هذه التوصية إلى حكومة البنجاب، التي تمتلك الحق في تنفيذ العقوبة في أي موقع.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة
* الله يرحمها وعصفورة في الجنة بأذن الله – وعظم الله اجرك والبقيه في حياتك ياشيخ محمد أمين* والظالم الفاعل ارجموه.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4033 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله الذي مكن الامن الباكستاني من القبض على المجرم