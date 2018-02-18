أسرة زينب الأنصاري: يجب تنفيذ حكم القتل علنا

إسلام آباد(صدى):

دعت أسرة الطفلة الباكستانية زينب الأنصاري، إلى القصاص من مغتصب طفلتها وقاتلها برجمه بالحجارة حتى الموت علناً، لإنقاذ الفتيات الأخريات من هذا المصير.

جاء ذلك خلال تصريحات لوالد الطفلة محمد أمين، لدى وصوله إلى المحكمة أمس السبت، للنطق بالحكم على القاتل.

من جانبها، صرخت أم الطفلة، قبل نطق الحكم مباشرة بأنه يجب أن يكون القاتل عبرة للآخرين، وان يقذف بالحجارة حتى الموت علناً.

وقضت المحكمة بإعدام القاتل، حيث شكر الأب القضاء والمحققين والحكومة على العدالة السريعة، مطالباً بتنفيذ الحكم أمام الرأي العام.

و قرر الإدعاء العام في ولاية البنجاب رفع هذه التوصية إلى حكومة البنجاب، التي تمتلك الحق في تنفيذ العقوبة في أي موقع.