4 فوائد صحية لقشر البرتقال وبذوره

متابعات(صدى):

لا شك بان لقشر البرتقال، فوائد عظيمة؛ فهو غنيٌّ جداً بالعناصر والفيتامينات والمعادن الغذائية، بالإضافة لاحتوائه على 170 نوعًا من المُغذّيات النباتية الأخرى، وتتركّز مُعظم هذه المكوّنات في القشرة البيضاء للبرتقال، وذلك وفقًا لبعض الدراسات، وفي هذا السياق، سنستعرض بعض الفوائد الصحية لقشور وبذور البرتقال.

– نضارة البشرة: يحافظ على نضارة البشرة، ويحميها من التجاعيد؛ لذا يحميها من التجاعيد؛ لذا يمكن وضعه في الماء وغسل الوجه بالماء النقي، ثم استخدام الماء المحتوي على مسحوق بذر البرتقال، على وجهك مرتين.

– علاج الروماتيزم: إذا كنت من المصابين بالروماتيزم، فعليك جمع بذور البرتقال، ووضعها في مقلاه ساخنة، وتحريكها ببطء دون قليها؛ وذلك للتخلص من المياه الزائدة الموجودة بها، ثم سحقها جيدًا، ووضع 3-5 جرام، من هذا المسحوق في الماء، وتناولها مرتين يوميًا.

– علاج مشكلات الهضم: تحوي بذور البرتقال، على كمية من الدهون الطبيعة، التي تدخل المعدة، وتخلصك من مشكلات الهضم، وتسهل عملية الإخراج؛ لذا عليك تناول مغلي بذور البرتقال؛ للحوصل على نتائج جيدة.

– ضيق التنفس: يمكن شرب شاي بقشر البرتقال، حال معاناتك من ضيق التنفس، والذي أثبت فعاليته في علاج مشكلات الجهاز التنفسي.