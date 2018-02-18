انطلاق ملتقى مستقبل التوحدي غدا.. برعاية ” إعلاميون مبادرون “

سعيد العجل(صدى):

ينطلق غدا ملتقى مستقبل التوحدي بحضور صاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل آل سعود رئيسة مجلس ادارة جمعية أسر التوحد الخيرية والجمعية السعودية الفصام.

وتنظم الملتقى الذي يرعاه إعلاميا ملتقى إعلاميون مبادرون، جمعية أسر التوحد بعنوان ” مستقبل التوحدي ” بحضور نخبة من المتخصصين ورجال الإعلام والأعمال والمهتمين بشؤون ذوي اضطراب التوحد وأسرهم والمؤثرون الايجابيون في وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة أثر التى تضم نخبة من الأكاديميين بكافة التخصصات.

وتنطلق الفعاليات في تمام السادسة من مساء غدا الاثنين 3 جماد الآخر 1439 المصادف 19 فبراير 2018 بفندق الفورسيزون- قاعة لندن – برج المملكة.

وسيشارك في هذا الملتقى كضيف محاور الدكتور صالح الصالحي استشاري في النمو والسلوك عند الأطفال ورئيس وحدة النمو والسلوك بمدينة الملك فهد الطبية وسيدير دفه الحوار الكاتب الصحفي المعروف الاستاذ حماد السهلي وسيتخلل فقرات الملتقى مشاركة فاعلة لعدد من أسر التوحد لشرح تجاربهم ومطالبهم.

وسيتم في ختام الملتقى تكريم المشاركين والمساهمين في نجاحه .

من جانبه أوضح سعيد العجل نائب رئيس ملتقى إعلاميون مبادرون، أن الملتقى يسعد بهذه الرعاية التي تعد من صميم عمله، حيث إنه ملتقى تطوعي يقوم عليه صحفيون محترفون ومتمرسون في مختلف الوسائل الإعلامية وهدفه دعم الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي بما يمتلكونه من ادوات مهنية ووسائل نشر .

وأبان ” العجل ” أن مستقبل التوحدي يهدف إلى مناقشة المعوقات التي تواجه التوحدي وكيفية إيجاد بيئة مهيئة له ليصبح عضوا فاعلا في المجتمع يستطيع من خلالها ممارسة حياته بشكل طبيعي ودون أي معوقات، وهذه أهدافك سامية ونبيلة وشرف لـ اعلاميون مبادرون رعايته.