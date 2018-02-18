أمير الكويت يسدد ديون الغارمين المحبوسين على نفقته الخاصة

خالد الظفيري(صدى):

قرَّر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، اليوم الأحد، تسديد ديون الغارمين المحبوسين من مواطنين ومقيمين على نفقته الخاصة، احتفالاً بالذكرى الـ 57 للعيد الوطني، والذكرى الـ27 للتحرير.

وقال بيان للديوان الأميري: ” رغبة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ في جمع شمل الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم، سواء من المواطنين أو المقيمين بأسرهم، في هذه الأيام السعيدة التي يحتفل بها الوطن والمواطنون والمقيمون بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى السابعة والعشرين للتحرير، فأمر بتسديد ديونهم على نفقته الخاصّة، وذلك وفق ضوابط معينة “.