سحب كعكة السمك من أسواق بريطانيا لخطورتها على الصحة

لندن(صدى):

أصدرت شركة غذاء بريطانية، قرار بسحب كعكة السمك الشهيرة من الأسواق، وذلك لاحتوائها على معادن وبلاستيك؛ مما يسبب الخطورة على صحة المستهلكين.

حيث أن الشركة قررت سحب عبوة كعك السمك المجمدة، لأنها غير آمنة صحيا وتمثل خطرا على السلامة، كما دعت المواطنين إلى عدم تناول المنتج وإعادته إلى المتجر الذي تم الشراء منه واستعادة كامل المبلغ.

وبعد تحليل الكعك تبين احتوائه على قطع صغيرة من البلاستيك القاسي وربما قطع أخرى من المعدن.