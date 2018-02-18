ما لا تعرفه عن الشيخ ” زايد بن حمدان “

أبو ظبي(صدى):

يعد الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ذو الـ 27 عامًا، هو الابن الثالث من أبناء الشيخ حمدان، وحفيدًا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الامارات، التي احتفلت به، أمس السبت، قيادةً وشعبًا، وذلك على أثر عودته سالمًا إلى أرض الوطن، بعد رحلة علاجية جراء إصابته في اليمن في أغسطس من العام الماضي.

وعلى خلفية ذلك، نقدم بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن ” الشيخ زايد بن حمدان ” ، وذلك على النحو التالي:

– زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، من مواليد 4 أبريل عام 1990 م.

– هو صهر الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى.

– والده هو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم فى المنطقة الغربية، وهو رابع ابناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الامارات.

– تم عقد قران الشيخ زايد بن حمدان، على ابنة الشيخ محمد بن زايد فى شهر أبريل الماضي.

– تخرج الشيخ زايد بن حمدان من كلية ” ساندهيرست ” العسكرية الملكية فى بريطانيا عام 2009م.

– يصفه القريبون منه بأنه شخص مرح ومتواضع.

– من هواياته: ” الهجن والشعر ” ، وهى هوايات عربية أصيلة.

جدير بالذكر، أن ” الإمارات ” ، تشارك بفعالية في التحالف العربي بقيادة المملكة، والذي يهدف إلى دعم قوات الحكومة اليمنية، للتصدي لميليشيا الحوثي الإيرانية.