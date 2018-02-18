اغتيال زعيم أهل السنة بمدينة إيرانية على يد قوات الباسيج

طهران(صدى):

أكد شهود عيان بإيران، أن أحد عناصر قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، فتحت النار على عالم من أهل السنة في مدينة زرآباد، جنوب شرق البلاد.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن زعيم أهل السنة في هذه المنطقة الشيخ مولوي عبدالوهاب ميران زهي، اغتيل إثر هذا الحادث، فيما أصيب ابن أخيه عبدالله ميران زهي بجروح خطيرة، فيما تداولت أنباء عن وفاته قبل وصوله إلى المستشفى.

وأضافت الوسائل، أن مطلق النار يبلغ من العمر 18 عاماً، ويدعى يحيى كارواني، وهو أحد عناصر قوات الباسيج.