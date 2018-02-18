طرق بسيطة للمحافظة على جمالك أثناء النوم

نورة الشهري(صدى):

قالت خبيرة تجميل، أن ساعات النوم سلاحًا ذا حدّين، فقد تكون عاملاً مساعدًا في زيادة جمالك، كما قد تكون عاملاً مساهمًا في التقليل من جمالك والتأثير سلبًا عليه، حسب العادات التي تعتمدينها قبل النوم.

وقدمت الخبيرة مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة التي يجب اتباعها قبل النوم، كي تحافظي على جمالك خلال هذه الساعات.

الفيتامين C ليلاً

تستخدم الكثيرات من النساء الكريمات التي تحتوي على الفيتامين C في النهار، وهذا خطأ شائع، لأن التوقيت الأمثل لوضع هذا الكريم هو المساء، وقبل النوم مباشرة.

كريم الشعر

يفضّل استخدام كريم شعر يحتوي على منتج طبيعي مغذٍ لشعرك، مثل جوز الهند، على أن تضعي كمية منه على شعرك قبل النوم، ثم تقومين بشطفه عند الاستيقاظ.

مكياج العيون

تحرص الكثيرات على تنظيف وجوههن من المكياج قبل النوم، أما بالنسبة إلى العيون المرسومة بشكل جميل، مثل عيون القطة، فيمكن وضع ماسك على العينين لحمايتها والحفاظ عليها أثناء النوم، وهكذا تنهضين من نومك بعينين جميلتين.

وداعاً للتجاعيد

يفضّل النوم على وسادة من الحرير، فهي السرّ الأول للجمال عند الاستيقاظ، لأنها تجعل شعرك كالحرير، كما تحمي بشرتك من التجاعيد.

الغسول المعطّر

استخدام الغسول المعطر قبل النوم يمنح جسدك رائحة ذكية عند الاستيقاظ، ويفضّل استخدام الغسول الممزوج بالروائح العطرة، مثل الفراولة.

رذاذ ضد التعرق

احرصي على رش رذاذ عطر على بعض أجزاء الجسد التي يمكن أن تفوح منها رائحة العرق أثناء النوم، واختاري مزيلاً للعرق طويل الأمد.