واتساب يضيف ميزة جديدة لأحدث إصداراته

نورة الشهري(صدى):

أضاف تطبيق واتساب ميزة جديدة لأحدث إصداراته “بيتا ” ،حيث تسمح للمستخدمين عرض وتحميل البيانات التي جمعها التطبيق عنهم، و تعتبر هذه الميزة في حال طرحها لجميع المستخدمين مؤشراً على أن التنظيم الحكومي يمكن أن يحد من سيطرة شركات التكنولوجيا على حياتنا اليومية.

وتتوفر الميزة الجديدة حالياً في النسخة التجريبية من اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات، والتي تعد مقياسا من قبل مختلف سلطات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز حماية البيانات للمواطنين الأوروبيين، لكن قد يكون لهذه الميزة أثر إيجابي كبير على التأثير في حماية المستخدمين في بلدان أخرى.

كما يُطلب من الشركات تقديم البيانات التي تجمعها عن المستخدمين، وهذا يعني أن المستخدم سوف يكون قادراً على تحميل المعلومات وتخزينها وتصديرها كما يحلو له.

لذلك إذا قام المستخدم بطلب تقرير فيمكنه استيراده إلى خدمة أخرى أو الاحتفاظ بنسخة احتياطية منه، حيث سيقوم واتساب بتجميع التقرير خلال 20 يوماً، وسيبقى التقرير متاحاً للمستخدم لمدة 30 يوماً.