النيابة العامة تستقبل 17 ألف قضية خلال شهر.. أكثرها اعتداء على المال

علي القحطاني (صدى):

أصدرت النيابة العامة، التقرير الإحصائي لها خلال الشهر الهجري الماضي، مشيرة إلى أنها استقبلت 17381 قضية، أنجز منها 18809، وأحيلت 8988 قضية للمحاكم برفع الدعوى العامة.

وأشار التقرير، إلى أن بلغت الإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة 461421 إجراء، وبلغ عدد الأعضاء في فروعها ودوائرها 2072 عضو.

كما بيَّن القضايا الواردة للنيابة العامة حسب النوع، فبلغت نسبة قضايا الاعتداء على المال 25% من مجمل القضايا، تليها قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بنسبة 23%، ثم قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وقضايا الاعتداء على النفس بنسبة 21% لكل منها، و10% قضايا أخرى.

أما القضايا التي وردتها حسب المناطق، فكان أكثرها من منطقة الرياض بنسبة 32%، ثم مكة المكرمة بنسبة 23%، والمنطقة الشرقية بنسبة 11%، ثم منطقة جازان بنسبة 6%، وعسير والقصيم والمدينة بنسبة 5% لكل منها.