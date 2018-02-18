” التايتشي ” رياضة جديدة تجذب اهتمام الشباب والفتيات

ماجد محمد(صدى):

استولت رياضة ” التايتشي ” التي انتشرت مؤخرًا في المملكة على اهتمام الشباب والفتياتـ لتنافس بذلك رياضة اليوجا الشهيرة.

وقالت المدربة نعمة الله عباسي، ” إن التايتشي رياضة صينية عريقة منذ آلاف السنوات، وتم تصنيفها تحت الفنون القتالية؛ لأن طريقة حركاتها عبارة عن دفاع عن النفس، لكنها تُمارَس بشكل بطئ وهادئ،. ”

وتابعت ” عباسي ” أن ذلك لأنه: ” تحتاج الرياضة إلى التركيز والوعي الكامل بطريقة تحريك الجسم والأطراف؛ وبالتالي وبسبب هذا الموضوع أطلقوا عليها التأمل الحركي، فهي تجمع بين الاثنين. ”

وأشارت ” عباسي ” إلى أن التايتشي تختلف تمامًا عن اليوجا، حيث أن اليوجا رياضة هندية، أما التايتشي فهي رياضة صينية، فيما أن اليوجا يعتمد فيها الرياضي على أن يكون في ثبات كامل في وضع معين لمدة معينة.

واضافت ” عباسي ” قائلةً: ” وبالتالي لا ينتقل من حركة إلى حركة إلا بعد أن ينتهي من الحركة السابقة، أما التايتشي فيكون الرياضي في حركة مستمرة يواصل الحركات بعضها بعد بعض. ”