” العمري ” يوجه رسالة إلى قادة الشرعية في اليمن: صنعاء الأساس

فهمي محمد(صدى):

وجه الخبير الاستراتيجي لواء ركن الدكتور زايد العمري، اليوم الأحد، رسالة إلى قادة الشرعية في اليمن والجيش الوطني؛ لوقف معاناة الشعب اليمني الذي شُرد وقُتل.

وطالب ” العمري ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “، قادة الشرعية بالتركيز على العاصمة صنعاء بالقوات المتوفرة لديهم، والاستفادة من دعم التحالف العربي لتحريرها.

وأكد أنه بمجرد تحرير العاصمة صنعاء ستنتفض بقية المحافظات وتطرد مليشيا الحوثي الإيرانية، مطالبًا إياهم بنرك محافظة صعدة كمرحلة ثانية، قائلًا ” وصعدة اتركوها مرحلة ثانية، ثم اطبقوا عليها وانهو الاحتلال “.