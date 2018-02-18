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التشكيلة الرسمية للريال أمام بيتيس

التشكيلة الرسمية للريال أمام بيتيس
نواف السالم(صدى):

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، اليوم الأحد، عن تشكيلة فريقه في مواجهة ريال بيتيس، في إطار الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة كالتالي:
حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، لوكا
الدفاع: كارباخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ثيو
الوسط: مودريتش، كاسيميرو، أسينسيو، إيسكو، كوفاسيتش، سيبايوس
الهجوم: رونالدو، بنزيما، بيل، فاسكيز.

ويخوض الملكي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الانتصار الساحق والمثير على باريس سان جيرمان، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.


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