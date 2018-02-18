التشكيلة الرسمية للريال أمام بيتيس
كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، اليوم الأحد، عن تشكيلة فريقه في مواجهة ريال بيتيس، في إطار الجولة 24 من الدوري الإسباني.
وجاءت التشكيلة كالتالي:
حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، لوكا
الدفاع: كارباخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ثيو
الوسط: مودريتش، كاسيميرو، أسينسيو، إيسكو، كوفاسيتش، سيبايوس
الهجوم: رونالدو، بنزيما، بيل، فاسكيز.
ويخوض الملكي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الانتصار الساحق والمثير على باريس سان جيرمان، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
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