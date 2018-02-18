التشكيلة الرسمية للريال أمام بيتيس

نواف السالم(صدى):

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، اليوم الأحد، عن تشكيلة فريقه في مواجهة ريال بيتيس، في إطار الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، لوكا

الدفاع: كارباخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ثيو

الوسط: مودريتش، كاسيميرو، أسينسيو، إيسكو، كوفاسيتش، سيبايوس

الهجوم: رونالدو، بنزيما، بيل، فاسكيز.

ويخوض الملكي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد الانتصار الساحق والمثير على باريس سان جيرمان، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.