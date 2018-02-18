زوجة تداعب زوجها بإخفاء ملابسه

موسكو(صدى):

أقدم رجل روسي على الخروج للصيد في درجة حرارة 20 تحت الصفر بملابسه الداخلية، بعدما أخفت زوجته ملابسه في محاولة لمنعه من الصيد.

ورصد أحد المواطنين لقطات للرجل وهو يطارد فريسته في الغابة الثلجية؛ للبحث عن الذئاب في جبال الأورال في روسيا.

وبسؤاله عن سبب خروجه عارياً بهذا الطقس السئ ، أكد أن زوجته حاولت منعه من مغادرة المنزل لمطاردة الذئاب عن طريق إخفاء ملابسه، لكنه قرر الخروج عاريا.

وأضاف أنه سار على الطريق بواسطة دراجته 15 كيلوجراما قبل أن يقابله ، وقال إن أحدهم عرض عليه إعارته معطفا لكنه رفض، حيث كان سعيدا لمواصلة طريقه دون ملابس والاستمتاع بشروق الشمس.