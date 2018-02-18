إطلاق معرض الطريق الفني بـ ” أبو ظبي “

أبو ظبي(صدى):

قام متحف ” اللوفر ” بـ ” أبو ظبي ” ، بإطلاق معرض الطريق الفني، وهو الأول والوحيد على الطريق، في العالم الذي يترافق مع شرح عبر الراديو.

وأوضح المتحف، عبر حسابه الرسمي عبر ” الفيسبوك ” ، أن هذه التجربة، تتمثل في عرض مجموعة من أبرز القطع الفنيّة، على الطريق السريع، من دبي إلى أبوظبي، على امتداد 100 كيلومتر.

ومن الجدير بالذكر، أن فكرة ” معرض الطريق الفني ” ، على وضع لوحات على جانبي الطريق، تمت طباعتها بمقاس 9×6، وتضم كلًا منها، تحفة من التحف المعروضة في متحف ” اللوفر ” بـ ” أبوظبي ” ، ومع اقتراب سيارتك من اللوحة، سيتم تقديم شرح لما في اللوحة لمدة 30 ثانية، بشرط أن يكون راديو السيارة على إحدى المحطات التالية:

– راديو1 100.5

– كلاسيك إف إم 91.6

– إمارات إف إم 95.8